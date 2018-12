Brie Larson usa bolsa feita por artesãs cearenses em sua visita ao Brasil

Além de ter sido uma das principais atrações da Comic Con Experience 2018, a Capitã Marvel, ou melhor, a atriz Brie Larson, aproveitou que estava de passagem por São Paulo, na última sexta (07), para, também, dar uma de turista e fazer uma visita ao MASP, um dos principais museus da cidade.

Para o passeio, Brie escolheu um look bem confortável e divertidinho: ela combinou um vestido tipo slip dress, estampado com estrelas coloridas, com uma jaqueta bomber de mesma padronagem, ambos da marca britânica HVN by Harley Viera-Newton. Nos pés, tênis da Keds e meias transparentes da Peach Socks.

Porém, queremos mesmo é chamar atenção para os acessórios, cuidadosamente escolhidos pela atriz. Além dos óculos de sol vermelhos com toda uma pegada geométrica, ela arrematou o lookinho com uma bolsa redonda de crochê, macramê e palha, assinada pela marca brasileira Catarina Mina.

O mais legal é que a peça, batizada de Tambor do Tempo, foi confeccionada por artesãs da região de Itaitinga, em Fortaleza, no Ceará. Trazendo estampas náuticas e africanas da artista Yassin Lahmar, o acessório faz parte de uma coleção da marca em parceria com os estilistas brasileiros Dudu Bertholini e Rita Comparato.

O item, presente fofo da equipe da Disney para a atriz, pode ser encontrado no site da Catarina Mina nas cores navy (igual à de Brie) e P&B, pelo valor de R$ 698.