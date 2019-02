Brie Larson usa vestido com capa e prova que é, de fato, uma super-heroína

As expectativas em torno do longa “Capitã Marvel”, que estreia em 08 de março nos Estados Unidos e no dia 07 aqui no Brasil, estão das mais altas, e na noite de quarta (27), em Londres, rolou a primeira première oficial do filme.

Para o evento, Brie Larson, a protagonista da trama, não poderia ter escolhido uma produção mais especial. Ela surgiu no blue carpet da estreia usando um vestido longo azul-elétrico da Valentino que, além de contar com recortes laterais e forro em dourado brilhante, vinha com uma capa (!).

Leia Mais: Brie Larson usa bolsa feita por artesãs cearenses em sua visita ao Brasil

É look de super-heroína que você quer?

–

A peça imponente, criação exclusiva de Pierpaolo Piccioli, diretor criativo da grife, para Brie, tinha busto ajustado com decote ombro a ombro e saia ampla e volumosa, com uma fenda feita especialmente para deixar o detalhe do forro – o mesmo da capa – em evidência.

–

A atriz optou por não usar muitos acessórios, apenas brincos delicadinhos, e escolheu uma beleza igualmente discreta, provavelmente na intenção de destacar o look. Cabelos presos em um coque baixo (chique), e sandálias também em dourado completaram a montação.

Um minuto de silêncio para esse lookinho visto de costas:

–

!