Bru Marquezine vai doar vestido que usou em Cannes para bazar de Preta Gil

2018 foi um ano cheio de compromissos para Bruna Marquezine. Em maio, por exemplo, você deve se lembrar que ela compareceu a uma série de eventos em Cannes, na França, além do conhecido Festival de Cinema da cidade. Como era de se esperar, a semana cheia rendeu os mais diferentes lookinhos, que contribuíram para o atual status de fashionista da atriz.

Entre as peças adotadas por ela estava um vestidinho assimétrico listrado, de uma manga só, da grife britânica Self-Portrait.

Este aqui:

E para quem gostou do modelo, boas notícias. O vestidinho P&B será doado para o leilão beneficente da cantora (e amiga de Bruna) Preta Gil, o Bazar da Preta, conforme noticiou a própria Bruna em seus stories do Instagram, na madrugada desta segunda-feira (26).

Além do vestido com zíper na barra, mais seis malas cheias de itens vindos diretamente do closet da atriz também vão entrar na seleção do bazar:

“Eu ainda estou acordada fazendo mala. Essa é a quinta, eu vou para uma sexta. Aqui, está tudo cheio de calças jeans e eu queria mostrar que vou botar esse vestido que eu usei em Cannes, vocês lembram?”, falou na publicação.

O evento acontece no próximo dia 02 de dezembro, das 13 às 20 horas, no Clube Monte Líbano, no Rio de Janeiro. Além das peças doadas por Marquezine, contará também com roupas e acessórios da própria Preta Gil e de outras celebridades, como Isis Valverde e Carolina Dieckmann.

Toda a renda arrecada com as vendas irá ajudar o Complexo do Alemão, uma das maiores favelas do Rio, e será revertida para a ONG IKMR Brasil, que ajuda crianças refugiadas em território nacional e da qual Bruna é embaixadora, além do coletivo Voz das Comunidades, mídia voltada para a comunicação das favelas cariocas.