A atriz Bruna Hamú casou-se com o empresário Diego Moregola, em São Paulo, no último domingo (29). Quem roubou a cena foi o filho do casal, Julio, que tem 1 ano e 2 meses e está cada vez mais lindo. Ele foi o pagem da cerimônia.

Bruna escolheu um vestido bem chique, cuja parte de cima lembrava o de Meghan Markle: com gola canoa e mangas longas. Mas a saia era completamente diferente e bem moderna, com umas dobraduras de tecido que deram um movimento muito interessante e deixaram a peça inusitada. Atrás, as costas ficavam à mostra e o vestido tinha uma cauda lindíssma, que foi coberta por um longo e delicado véu. O modelo foi assinado pela estilista Elisa Lima.

–