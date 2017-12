Desde que, no começo deste ano, começou a trabalhar ao lado da stylist Patrícia Zuffa, Bruna Marquezine tem, cada vez mais, aparecido com looks, digamos, um pouco mais ousados.

E, bem, justamente por isso, mais interessantes. O resultado dessa parceria são produções jovens, fashionistas e sempre com um toque rock’n roll, vide o vestido + jaqueta usados no casamento da Marina Barbosa.

Pois, para o lançamento do curta #Oitavo, ontem (07), no Rio, ela resolveu trazer o ar rocker para um vestido com pegada de princesinha moderna.

Toda fluida e transparente em pontos estratégicos, a peça da Animale (da coleção de Inverno 18, que será lançada em janeiro e vai custar 1398 reais) com fundo escuro e estampa floral é perfeita para eventos não muito formais e uma forte candidata ao posto de uma das mais bonitas dos últimos tempos.

E, claro, para deixar tudo mais interessante, ela lançou mão de um make ultradivertido criado pela Carla Biriba, beauty stylist das estrelas. Sobre uma pele básica, a profissional caprichou na sombra metalizada azul para os olhos, nos cílios de boneca e no bocão glossy, tendência máxima de 2017.

Ah, os produtos usados são todos da marca da Rihanna, a Fenty Beauty, para deixar tudo ainda mais moderno. Essa garota sabe das coisas.