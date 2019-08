Bruna Marquezine aposta em vestido justinho para festa de aniversário

Quem vê o look de aniversário de Bruna Marquezine, que completou 24 anos em 4 de agosto, mas comemorou na noite do sábado (10) em São Paulo, nem diz que é inverno no Brasil. Ela armou a maior festa na pista do Cine Joia, casa de shows que fica no bairro da Liberdade, centro de São Paulo.

A bem da verdade, esse inverno paulistano está mesmo quente, e o look escolhido foi na mosca. A atriz escolheu um vestidinho azul bebê brilhante, de alcinhas, justo e curtinho, da grife britânica Halpern Studio.

E se ela chegou no rolê com uma sandália de salto altíssimo, agulha, depois trocou o calçado por um tênis – um lançamento da Puma, que, não por coincidência, tem Bruna Marquezine como garota-propaganda.

Reparou na make? No melhor estilo Euphoria, a série da HBO que tem as melhores maquiagens do momento, Bruna apostou em uma sombra lilás e muito, muito glitter. Quem assinou a beleza foi o beauty artist Henrique Martins.

Passaram pela festa de Bruna famosos como Preta Gil, Fernanda Souza e Thiaguinho e Luisa Sonza. No som, muito funk e o coletivo Tropkillaz. Para comer? Pizza e hambúrguer chegaram do nada no meio da festa. Tudo indica que a balada foi muito boa.