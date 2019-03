Enquanto a gente corre para a 25 de março, em São Paulo, ou para o Saara, no Rio, para montar nossas fantasias de carnaval, estrelas como Bruna Marquezine podem se dar o luxo de investir em um look de grife para a folia.

Foi o que vimos nessa sexta (1) em Salvador. Bruna compareceu ao Bloco das Poderosas, de Anitta, e subiu no trio do Psirico, com um look nada convencional. Para começo de conversa, ela escolheu vestir um macaquinho preto, bem decotado, da I AM GIA, grife australiana queridinha de modelos como Kaia Gerber e Bella Hadid.

Os oclinhos, que ela usou só pelo charme – afinal de contas o bloco saiu a noite, são Balenciaga, e a pochete de couro com franja de metal, Miu Miu.

Que tal?