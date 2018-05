Bruna Marquezine arrasou demais no look do dia com sapato ~diferentão~

O sapato branco é o it-acessório do momento para fashionistas e celebridades. Marina Ruy Barbosa já usou, Isabella Santoni também, e agora foi a vez de Bruna Marquezine entrar para o clubinho.

Leia Mais: Marina Ruy Barbosa também é fã da bota mais legal do momento

Para um evento da Le Lis Blanc, na última terça-feira (09), no Rio, a atriz estava inspirada e usou não usou apenas um look, mas TRÊS. O que todos eles tinham em comum? Uma mule branca (esses sapatos ~diferentões~ fechados na frente e aberto atrás que foram sucesso nos anos 1990).

O primeiro lookinho, todo trabalhado no veludo molhado, é inspiração certa para aquela festa mais chiquezinha. Ainda não tem coragem de investir nesse salto? Substitua por um sandália de tiras que vai ser sucesso também.

–

Como tempo é dinheiro, Bruna logo trocou de produção e, olha só, apostou novamente no veludo molhado. Desta vez, com um vestidinho preppy rosé com detalhes em renda, algo que, com certeza, Wandinha Addams usaria caso não fosse gótica e desistisse da cor preta. Muito fofa!

–

E, para finalizar, um look básico e monocromático (rosé de novo!): blusa de tricô e jeans skinny. O onipresente mule branco estava lá para dar um molho para a produção. A gente <3.

–

Viu só? Bruna Marquezine rainha da versatilidade e do sapato branco.