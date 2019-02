Bruna Marquezine brilha com vestido ousado no red carpet de Veneza

A atriz Bruna Marquezine está brilhando no Festival de Cinema de Veneza. Ela chegou de rasteirinha, arrasou com um longo azul degradê, passeou pela cidade com um pijama caríssimo e, para a estreia do filme “The Sisters Brothers”, optou por um vestido ousado.

–

Bru vestiu um longo da grife Ralph & Russo naquele tom que não dá para definir se é prateado ou dourado, sabe? Decote tomara-que-caia, drapeado, tudo conforme o figurino. Mas o que chamou a atenção foi a fenda, muito profunda, que deixava a perna toda de Bruna à mostra.

Ela completou o look com um colar poderosíssimo da Chopard, tradicional joalheria suíça, e, no pulso, um relógio que mais parece uma joia: o 101 Reine da marca Jaeger-LeCoultre. O relógio leva esse nome (101 Rainha, em português), pois foi inspirado no relógio usado pela primeira vez pela Rainha Elizabeth, na ocasião de sua coroação em 1953.

Tá chique essa Bruna Marquezine, hein?