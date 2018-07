Bruna Marquezine voltou para Santos, cidade no litoral paulista, para mais um compromisso ao lado do namorado Neymar. Desta vez, eles foram padrinho e madrinha de casamento do ex-jogador de futebol Léo com a assessora de imprensa Gabriela Pozzi, que trabalha na empresa de Neymar.

Para o casamento, Bruna escolheu um maravilhoso vestido amarelo – a cor do momento – com decote trespassado e recortes na cintura. O casal entrou na igreja acompanhado do pequeno Davi Lucca, filho de Neymar.

As férias de Neymar no Brasil estão movimentadas: o jogador participou de eventos, foi à festa de aniversário antecipada do filho e levou Bruna para conhecer Santos.