Bruna Marquezine escolhe sutiã amarelo para ver Neymar na Copa

Bruna Marquezine embarcou para a Rússia para ver o namorado Neymar jogar na segunda partida do Brasil na Copa do Mundo. Para torcer pela Seleção no jogo contra a Costa Rica, ela escolheu usar um sutiã amarelo da C&A. Ela e Neymar foram as estrelas da campanha da marca no dia dos namorados.

–

Por cima do sutiã, uma jaquetinha jeans. O que você achou do look de Bruna?