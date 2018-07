Bruna Marquezine foi a convidada mais fashionista da festa de Marina Ruy

Se você entrou no Instagram na manhã deste domingo (30), com certeza viu uma série de fotos da festa de aniversário de Marina Ruy Barbosa, que comemorou os 23 aninhos durante a madrugada, com uma festona no Morro da Urca, no Rio de Janeiro.

Entre muitos lookinhos brilhantes – inclusive o de Marina, que fez uma homenagem a Paris Hilton -, lá estava sua parceira de novela Bruna Marquezine, toda fashionista, em uma produção assinada da cabeça aos pés pela grife italiana Versace.

Em amarelo e preto, o visual envolvia um conjunto de top e camisa com estampa bem característica da etiqueta, combinados com uma calça de couro e cinto de fivela dupla. Nos pés, sandálias de salto fino.

A beleza de Bruna, com autoria do cabeleireiro e maquiador Krisna Carvalho, foi outro destaque: ela optou pelo cabelão com ondas, preso apenas por dois grampos laterais. Make levemente dourado nos olhos e batom puxado pro nude escuro finalizaram a beauté.