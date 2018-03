Bruna Marquezine fez o look do dia mais anos 90 possível

Embora os looks usados pelas famosas nas festas ganhem a maior parte da nossa atenção, são nas produções de street style o lugar no qual elas podem brilhar mais. Porque, diferente de um evento, quando elas têm a maravilhosa ajuda de stylists e consultores (além de gordos contratos com marcas “obrigando” elas escolherem certas peças), é no estilo de rua que elas mostram a personalidade delas, quem elas realmente são e o que gostam de usar.

A Bruna Marquezine, por exemplo, é uma dessas celebridades que sempre aparecem por aí, seja no shopping ou no aeroporto, usando umas coisas bem vida real e ao mesmo tempo sempre inspiradoras. Antenada, ela sempre dá um jeito de trazer uma tendencinha das passarelas para o dia a dia.

E, seguindo essa onda de reciclar hits dos anos 1990 e 2000, ela resolveu se jogar no “jeans com jeans”, combinação noventista e, no passado, ultrapopular.

O combo, no Brasil muito associado com duplas sertanejas como Chitãozinho e Xororó, na real, é muito prático e perfeito para tipo aqueles dias quando estamos sem inspiração nenhuma.

E para atualizar para 2018, é só ir na onda da Bruna: calça com modelagem mais justinha, jaqueta oversized e bota com salto pesadão-dão. Pronto: o uniforma das garotas legais.

Ah, se bater um calorzinho – ou o ar condicionado quebrar -, o truque da camiseta dobradinha ma manga é infalível para deixar a produção mais cool (e mostra como você está atenta em todos os detalhes!).