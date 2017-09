Bruna Marquezine mostrou como se monta um look bafo para festival

Ai, ai, nos últimos anos, e graças ao Coachella, festivais de música se tornaram também locais “para ver e ser vista” e, obviamente, não tem nada de errado nisso. Mas a galera, às vezes, capricha tanto na montação que esquece de uma coisa importantíssima: o conforto.

Para o segundo dia de Rock in Rio, que aconteceu neste sábado (16), Bruna Marquezine mostrou como é possível aliar praticidade a um look altamente estiloso, perfeito para curtir shows como os do Maroon 5, Fergie e Shawn Mendes. Resultado? Era uma das garotas mais cool do lugar.

E ela só precisou de uma jaquetinha de nylon da Fila, marca das antigas que ressurgiu recentemente como queridinha das modernas, um top cropped, mini-bag com alças da Louis Vuitton, e o acessório indispensável para esse tipo de evento, o tênis. O dela é o creeper-desejo da FentyxPuma, grife assinada pela “bad gal” Rihanna.

Os óculos com lentes coloridas, parecidos aos usados pela popstar Dua Lipa no clipe do hit “New Rules”, foram o complemento certo para uma produção perfeita. Já está na nossa pastinha de inspirações para o próximo festival de música.