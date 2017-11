Bruna Marquezine lacrou com look de glitter queridinho da Rihanna

Não é novidade para ninguém: Bruna Marquezine só sai de casa se for para causar com looks maravilhosos, como quando ela escolheu uma jaqueta de couro para ir no casamento da Marina Ruy Barbosa, ou uma blusa ~podrinha~ para ir no Rock in Rio.

E em um ensaio de fotos, feito na última quinta-feira (16), com o fotógrafo Jorge Bispo, no Rio, e contou com a maquiagem de Everson Rocha, Bruna mostrou mais uma vez que gosta de ousar.

Para a sessão, ela foi clicada com um conjuntinho (top + legging) da Gucci todo transparente e cheio de cristais avaliado em mais de 23 mil reais. Para acompanhar, óculos espelhados da mesma marca – eles só não brilharam mais do que a atriz.

Stories da Bru💙💙💙💙💙 @brumarquezine @everson_rocha_ @mattonicomunicacao @jorgebispo #brumarquezine #brunamarquezine A post shared by 🌻ⓑⓡⓤⓜⓐⓡⓠⓤⓔⓩⓘⓝⓔ🌻 BRUNETEFOREVER (@fcbrunamarquezinemusa) on Nov 17, 2017 at 6:16am PST

Vale lembrar que a peça, recém-saída da passarela de outono da grife, também já foi eleita por Rihanna no Coachella 2017.

" I can't go home yet, cuz enough people ain't seen my outfit " A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 16, 2017 at 1:01am PDT

As duas são inspiração pura, né?

Confira o que rolou no ensaio da Bruna:

@brumarquezine ❤️✨✨ A post shared by Everson Rocha (@everson_rocha_) on Nov 16, 2017 at 12:55pm PST

@brumarquezine 💙💦💦 A post shared by Everson Rocha (@everson_rocha_) on Nov 16, 2017 at 2:15pm PST

@brumarquezine ❤️ Gata! @mattonicomunicacao ✨ A post shared by Everson Rocha (@everson_rocha_) on Nov 16, 2017 at 12:47pm PST

Stories da Bru e da Ju💙💙💙💙💙 Já quero ver o resultado @brumarquezine @everson_rocha_ @mattonicomunicacao @jumattoni @jorgebispo #brumarquezine #brunamarquezine A post shared by 🌻ⓑⓡⓤⓜⓐⓡⓠⓤⓔⓩⓘⓝⓔ🌻 BRUNETEFOREVER (@fcbrunamarquezinemusa) on Nov 17, 2017 at 6:15am PST

Ainda não sabemos para que foram feitas as fotos, mas estamos aguardando ansiosos para ver as fotos oficiais da diva.