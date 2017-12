Closeiras! Enquanto rolava uma das cenas mais incríveis dos últimos tempos na TV, no Rio, nesta quinta-feira (14), acontecia a apresentação de “Deus Salve o Rei”, nova novela das 7 da Rede Globo. E, bem, como não poderia deixar de ser, quem roubou todas as atenções foram Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine, respectivamente, mocinha e vilã da trama.

Já não bastassem ser as grandes estrelas da trama (elas sabem que são!), elas resolveram dar mais uma coisa para todo mundo falar no dia seguinte e foram como “par de vasos”. De acordo com Bruna, uma feliz coincidência: “Juro que não combinamos de ir de branco e nem de sapato preto”.

Marina escolheu um vestido branco (saudade do casamento?) ultrasexy de Hamel by Melina Harris; o escarpim era da Versace. O styling do look ficou por conta da dupla Juliano e Zuel.

Bruna também estava no mood femme fatale e apostou num curtinho de Alexandre Vauthier, conhecido pelas criações sempre sensuais, e botas YSL. A stylist dela é a talentosa Patrícia Zuffa.

Mas se um look sozinho é bom, imagina quando dois looks – e duas das maiores atrizes do país – se encontram. Foi o que aconteceu nesse clique abaixo que, óbvio, ~quebrou a internet~.

Rainhas.