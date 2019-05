Bruna Marquezine monta look sofisticado com vestido transparente

Na última quinta (23) rolou, no Rio de Janeiro, o lançamento da nova linha de joias de Sasha Meneghel em parceria com a H.Stern. Bruna Marquezine, amiga de Sasha há uns bons anos, compareceu ao evento para prestigiar o trabalho da designer, e como sempre chamou atenção pelo look – dessa vez, transparente e sofisticado.

Com styling de Rita Lazarotti, com quem trabalha desde o ano passado, Bruna escolheu um vestido verde-claro da grife francesa Jacquemus, uma das mais amadas por fashionistas atualmente. O modelo longo de tricô e mangas curtas tinha decote em V, botões frontais e acabamento canelado.

Para combinar, foi usada a bolsa de palha e alças em branco Le petit Baci, que também é da Jacquemus e virou febre Instagram afora.

Já o conjunto de top e hot pant sob o vestido é da brasileira Chapéu Beachwear, e pode ser encontrado para compra (em diferentes cores e modelos) no site da marca.

As sandálias que arrematam a produção são Gianvito Rossi, emquanto as joias, é claro, são da H.Stern.

Se interessou pelo modelito de Bruna? Pois saiba que ele está à venda aqui no Brasil, através e-commerce da multimarcas Farfetch. Para garantir o seu, o investimento será de R$ 2.622.

A bolsa também está no catálogo do serviço, com preços que variam entre R$ 4.924 (modelo petit, igual ao usado por Bruna) e R$ 4.289 (a Le Baci, um pouco maior).

A maquiagem com batom vermelho e o cabelo dividido ao meio com aplique de trança gigaaaaante (outra tendência vista nas passarelas gringas da temporada), completaram o lookinho chique.

Brilhou, Bru!