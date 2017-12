Bruna Marquezine repetiu look com regata de quase R$ 1.200

A atriz Bruna Marquezine fez uma revolução no estilo dela em 2017. Sim, ela continua apostando em peças com pegada sexy, cheias de decotes e recortes. Mas, com a ajuda da stylist Patrícia Zuffa, a atriz começou a ousar mais e investir em produções zero óbvias e completamente fashionistas.

Leia Mais: Bruna Marquezine usou o look mais princesa moderna de todos

Um exemplo foi o visual todo podrinho escolhido por ela para aproveitar o último Rock in Rio. Composto pela regata destroyed da Gucci (favorita da Rihanna!) e por um short jeans, o look era lindinho e perfeito para eventos casuais.

E, como diria sua avó, não pode mexer em time que está ganhando. Por isso, para uma festa num restaurante carioca nesta terça-feira (19), a artista resolveu repetir o look – com algumas alterações. Afinal, quem sempre? Sai o short, entra uma saia bafo de couro e um salto pesadão.

Para quem ficou interessada, a regata custava cerca de 381 dólares e, acredite se quiser, está esgotada. Mas é possível encontrar uma versão t-shirt pelo nada convidativo valor de 590 dólares.

Agora a gente entendeu por que ela repetiu o look…