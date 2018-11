Já faz um tempo, está rolando entre as celebridades uma tendência de, no Halloween, em vez de optar por fantasias assustadores, homenagear ícones da cultura pop. Só neste ano, Harry Styles se vestiu como Elton John, Beyoncé escolheu prestar tributo à Toni Braxton e Kylie Jenner, bem, se transformou na própria Barbie.

Seguindo essa onda, nossa Bruna Marquezine também provou ser uma garota de referências e fez cosplay de Vivian, prostituta interpretada por Julia Roberts no clássico das comédias românticas “Uma Linda Mulher”.

Leia Mais: Obviamente, Kylie Jenner se fantasiou de Barbie no Halloween

Para uma festa organizada pela John John, na última quarta-feira (31), em Los Angeles (o mesmo lugar onde o filme se passa!), a atriz se “jogou na personagem” mesmo e montou uma produção bastante fiel ao figurino usado por Julia no começo do longa, com direito a peruca loira barata, boina sensual e as inesquecíveis botas de vinil com cano altíssimo.

No Instagram, ela ainda perguntou para os seguidores se eles sabiam qual era a fantasia. Considerando que a base de fãs dela deve ter nascido mais de 10 anos depois do lançamento do filme, a maioria provavelmente não fazia ideia do que se tratava o look…

Bom, Bruna Marquezine também é cultura (pop), gente!