Bruna Marquezine usa body bordado incrível para torcer pelo Brasil

Eu fiquei tão apegada na minha coleção exclusiva de lingerie da @cea_brasil que eles fizeram ela pra mim toda nas cores da nossa bandeira pra torcer pelo Brasil!!! Amei! VAMOOO BRASIL! #lingeriebrunamarquezine #lookdatorcidaCeA #torcidaCeA 💚💛💙

A post shared by Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) on Jun 27, 2018 at 10:17am PDT