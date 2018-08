Bruna Marquezine usa longo azul degradê e brilha no red carpet de Veneza

Chiquérrima, Bruna Marquezine está na Itália para o Festival de Cinema de Veneza. Ela já chegou bem linda à cidade – arrasando de rasteirinha – e esteve presente na exibição do filme “Nasce Uma Estrela”, nessa sexta-feira (31).

O red carpet da sessão contou com os protagonistas do longa, Lady Gaga e Bradley Cooper, e também com a sempre impecável Cate Blanchet. Em meio às celebridades presentes, Bruna acertou em cheio ao escolher um vestido alegre e elegante, em tons de azul.

Além da cor vibrante, a peça assinada por Alberta Ferretti também chama a atenção pela fluidez esvoaçante. Para arrematar o look, Bruna usou joias Chopard, também azuis.

