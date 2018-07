Bruna Marquezine usa look igual ao que Beyoncé usou… em 2005

No leilão do Instituto Neymar Jr, que aconteceu em São Paulo na noite de quinta (19), todos os holofotes estavam voltados para Bruna Marquezine. “Primeira-dama” do evento, ela escolheu um vestido Dolce & Gabbana todo coberto de cristais, puro brilho e luxo.

–

O look, no entanto, já tinha sido usado por Beyoncé, e há 13 anos! O Dolce & Gabbana reluzente foi a escolha dela para ir ao Video Music Awards de 2005, ainda ao lado das Destiny’s Child.

–

Mas isso não significa que o vestido de Bruna é vintage ou de brechó. A grife Dolce & Gabbana reeditou o vestido na coleção inverno 2019 – ele custa cerca de R$ 142 mil, atualmente.

Uma coincidência fashion de luxo!