Look de ano-novo de Bruna Marquezine é vestido de noiva

Bruna Marquezine estava cheia de surpresas no final de 2017, afinal, aparentemente ela e o jogador Neymar reataram o namoro. Mas o que realmente deixou vários de queixo caído foi o vestido que a atriz usou para o Réveillon.

O vestido era todo branco, todo bordado e com um recorte na cintura , além de uma certa transparência. Ele é a cara do verão por ser bem leve, e não é à toa que todos amaram.

E o pulo do gato: o vestido na verdade vem da Bride Collection da estilista Helo Rocha. Bruna deu uma pequena alterada nele, pois no modelo original ele tinha um forro, e não a hot pant que ela usa.

Leia também: Fã pede vestido emprestado para Bruna Marquesine

Um detalhe maravilhoso do vestido também são as costas, o tecido usado é realmente transparente, deixando tudo com um ar ainda mais princesa, super elegante sem perder o clima das praias de Fernando de Noronha, onde ela passou o ano novo com os amigos e boy.

Mal começou o ano e Bruna já mostrou que vai continuar arrasando com todos os looks, né?