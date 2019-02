Bryce Dallas usou um vestido ‘baratinho’ no red carpet e arrasou

Estrela do sucesso “Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros” e, mais recentemente, de um dos episódios de “Black Mirror”, Bryce Dallas Howard é uma atriz de Hollywood um tanto diferente.

Em vez de pedir roupas emprestadas para as marcas, algo comum na indústria, a artista revelou ser ela mesma quem compra os vestidos para grandes premiações. “Eu gosto de ter várias opções do número 40, por isso faço isso”, contou em entrevista no início do ano.

Na época, o Twitter foi à loucura por ela não só ter revelado o próprio manequim, mas por deixar claro não ter o padrão ~esperado~ para uma atriz de cinema, além de cutucar as grifes (e olha que ela veste 40!).

E neste domingo, 11, durante o Critic’s Choice Awards ela fez de novo e escolheu um vestido “baratinho” – de uma marca que muitos têm no guarda-roupa!

O look Topshop mostarda eleito por ela é lindo e custou cerca de 240 dólares. Uma pechincha perto de outras roupas presentes no tapete vermelho e não saem por menos de 20 mil dólares.

E, claro, ele já está esgotado na Nordstrom! Mas pode ser uma ótima inspiração para as festas de fim de ano. É isso aí, garota!