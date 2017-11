Um dos produtos de moda mais importantes (e tradicionais) do mundo, o Calendário Pirelli já há algum tempo busca renovação. Outrora conhecido por trazer modelos em poses impossíveis para qualquer ser humano, a edição do ano passado apresentou 15 atrizes em produção minimalista e zero Photoshop (ou o mínimo possível). Um avanço. Pois bem, a versão 2018 foi além: só pessoas negras fotografadas.

Idealizado pelo fotógrafo britânico Tim Walker e lançado nesta sexta-feira (10), em Nova York, o trabalho foi todo inspirado em “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll. Para o projeto, ele escalou 18 celebridades, entre elas, Naomi Campbell, a drag queen mais famosa do mundo (desculpa, Pabllo!) Rupaul, Whoopi Goldberg, P. Diddy, o rapper Lil Yachty, a top Adut Akech e, claro, Lupita Nyong’o.

A modelo Duckie Thot, conhecida como “a Barbie humana”, estrela o calendário.

Importante lembrar que o calendário, em 1987, já havia fotografado apenas mulheres negras, porém o tom da edição 2018 é outro. Num momento no qual é impossível negar como o racismo está arraigado em toda a nossa sociedade, é muito importante um produto como esse não fechar os olhos para isso. Mais importante: ressignificar um conto tão popular para as novas gerações.

E foi exatamente isso o que Edward Enninful, editor de moda e um dos colaboradores do projeto, em comunicado enviado à imprensa, explica: “Hoje em dia, com uma Alice negra, as crianças de qualquer raça, desde pequenas, podem abraçar a ideia da diversidade e compreender que a beleza tem muitas cores diferentes. Vivemos em um mundo culturalmente diversificado. Projetos como este extraordinário Calendário Pirelli demonstram que ainda existe esperança para uma realidade que, a cada dia, aparenta ser mais cínica”.

Porque representatividade importa, sim.

Para conferir todas as fotos acesse o site do calendário.