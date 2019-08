Camila Cabello usa look de estilista brasileira para se apresentar no VMA

Rolou, na noite de segunda-feira (26), em Newark, nos Estados Unidos, a 36ª edição do MTV Video Music Awards (VMA). Entre os grandes vencedores da premiação, estavam Camila Cabello e Shawn Mendes, que levaram para casa o astronauta prateado na categoria “Melhor colaboração”, por conta do hit ‘Señorita’.

Shawn e Camilla, aliás, protagonizaram um dos momentos mais marcantes do evento deste ano, quando subiram ao palco, bem ~ à vontade ~, para cantar a música. Para a apresentação, que tinha todo um clima sexy/romântico, Camilla elegeu um look que correspondia à proposta e, melhor de tudo, era de uma marca brasileira.

–

Com styling de Rob Zangardi e Mariel Haenn, o vestido off-white de tela transparente em tecido natural e cheio de recortes era uma criação exclusiva da Pat Bo, grife nacional comandada pela estilista mineira Patricia Bonaldi.

–

Riquíssimo em detalhes, como costumam ser as criações de Patricia, o modelo de lycra acetinada contava com aplicações de pérolas e franjas no corpete ultradecotado, além de cristais em toda a extensão, inclusive nas mangas bufantes.

A saia telada, com babados na barra, era o que dava movimento ao vestido, enquanto as costas ficavam totalmente à mostra. Por baixo de tudo, hot pants no tom do vestidão e mais nada.

–

Camilla coordenou a produção com sandálias de salto em bege, e argolas cravejadas de cristais. O cabelo superlongo, tendência da vez entre famosas, foi usado solto e todinho cacheado, enquanto a maquiagem seguia uma proposta mais básica, de sombra levemente metalizada + blush pêssego bem marcado.

–

Leia Mais: Efeito Rapunzel: as famosas agora só querem saber de cabelos superlongos

–

Veja a apresentação completa – e o look em movimento: