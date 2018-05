Camila Coutinho usou as duas maiores tendências do momento em um só look

A sempre simpática Camila Coutinho lançou o livro “Estúpida, eu?“e está percorrendo algumas cidades para promovê-lo. Ontem, quinta-feira (17), foi a vez do Rio de Janeiro receber a presença da autora para uma noite de autógrafos. E, como uma boa influencer de modas, ela caprichou demais no look do dia.

Para o evento, ela conseguiu unir duas das tendências mais fortes do momento em uma única produção: a lingerie à mostra, truque de styling bastante usado pelas famosas nos últimos meses, e a onipresente bota branca, queridinha de fashionistas nacionais como Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine.

O lookinho da Camila com inspiração forte nos anos 1980 era algo meio secretária do futuro e Xuxa versão 2018. Tudo bem moderno e grifado.

O terninho com power-ombreiras era Mugler, o sutiã Hope e as botinhas Off-White, aquela marca cool da parceria com a Converse e, também, recentemente, usada por Bella Hadid.

O cabelo com permanente seguiu o tom oitentista da produção.