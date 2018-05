Camila Queiroz continua como a atriz com os looks mais chiques do Brasil

Camila Queiroz vai casar com o também ator Klebber Toledo em agosto. E, ó, isso nem é fofoca, não, é informação confirmada pelos noivos. Inclusive, diferente de outros casamentos reais, a estilista do vestido de noiva já foi até confirmada: será a queridinha das famosas Lethicia Bronstein, que na última quinta-feira (24), em São Paulo, armou um desfile de moda para divulgar algumas novas criações.

Obviamente, a atriz global marcou presença para prestigiar a amiga e, de quebra, apareceu por lá usando look completo da designer que é especializada em noivas. A camisa fluida com detalhes internos de renda, num tom de rosé explorado por Bruna Marquezine recentemente, era uma graça e foi coordenada com saia reta cintura alta. Ela finalizou a produção com escarpins nude Louboutin.

–

Assessorada pela dupla de stylists Juliano Pessoa e Zuel Ferreira, Camila parece empenhada mesmo na construção dessa imagem fashion com uma pegada mais chique e romântica. Bastante consistente essa garota e uma das poucas atrizes brasileiras dessa idade a se jogar nessa linha.

A beleza da Marci Freittas também seguiu essa linha “princesa” e abusou dos tons rosados. Destaque para a discreta aplicação de glitter como sombra. Inspiração para as mais discretas.