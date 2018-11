Camila Queiroz ousou com vestido sexy de veludo molhado e estava impecável

Uma das atrizes mais elegantes da nova geração, Camila Queiroz costuma surgir por aí com looks que têm uma pegada mais clássica – pode reparar, ela adora tons neutros, além dos românticos rosinha e vermelho. Porém, desde que abandonou o cabelo longo e adotou um corte médio para seu novo papel, parece que a atriz está mesmo disposta a experimentar novas produções, um pouco mais ousadas do que seu habitual.

Na noite da última quinta-feira (29), por exemplo, para a festa de aniversário de uma revista no Rio de Janeiro, Camila escolheu um vestido longo preto destruidor, todo trabalhado na fenda e no veludo molhado brilhante – por falar em fenda, Marina Ruy Barbosa foi outra que investiu na tendência, no começo da semana.

A escolha não poderia ter sido melhor.

Com styling da dupla Juliano Pessoa e Zuel Ferreira, a peça de manga única e barra drapeada foi feita exclusivamente para Camila, e é da grife brasileira Forum. Joias da Tiffany & Co. e sandálias do designer de sapatos Alexandre Birman (de quem Kylie Jenner também é fã) finalizaram a produção.

O melhor de tudo foi que, além de surpreender no look, Camila não teve medo algum de arriscar na beleza. Com visual assinado por Everson Rocha, ela aderiu à sombra metalizada em um tom de azul elétrico, fazendo um belo contraste com a boca puxada para o nude rosado – teve gente no Instagram que a achou parecida com Leighton Meester, a Blair de de Gossip Girl. Por fim, atenção ao cabelo bagunçadinho, com risca lateral e leves ondas, que a gente já quer reproduzir.

Sem defeitos!