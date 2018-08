Há noivas que deixam as madrinhas livres para escolherem o look que preferem usar no altar. Há as que pedem para todas usarem um determinado modelo e cor de vestido, para tudo ficar combinando na cerimônia. A atriz Camila Queiroz decidiu dar a liberdade para cada madrinha escolher seu estilo, mas garantiu que todas estariam harmoniosas, e a solução para isso foi simples: ela presenteou as amigas com o tecido que gostaria que elas usassem no dia do casamento dela com Klebber Toledo.

O resultado foi muito bonito: cada uma das 12 madrinhas usou um modelo de vestido diferente, mas todas com o exato mesmo tecido, um satin cor-de-rosa com estampa floral criada com exclusividade pela estilista Lethicia Bronstein. Rosas, peônias e flores de cerejeira enfeitavam os modelitos, em tons pastel.

A atriz Vanessa Giácomo, por exemplo, usou um tomara-que-caia ajustado ao corpo, que era arrematado por um laço e uma sobra de tecido que dava um movimento lindo ao vestido.

Antonia Moraes fez um vestido longo de alcinhas finas, bem adequado para o casamento pé na areia.

Madrinha mode: ON #queiroztoledo A post shared by ANTONIA MORAIS (@_antoniantonia) on Aug 25, 2018 at 4:18pm PDT

Tay Ravelli optou por um modelo tomara-que-caia com uma fenda lateral sexy

Mel Queiroz, irmã da noiva, usou o tecido para fazer um vestido de alcinhas que se cruzavam nas costas, em “X”.

A empresária Priscila Triska escolheu um modelito decotado, ajustado ao corpo e com mangas de babados, bem diferente dos modelos das outras madrinhas.

Linda ideia, não é?