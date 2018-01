Camila Queiroz usou o “look do dia aeroporto” mais fofo de todos

A atriz Camila Queiroz é dona de um estilo só dela, algo na linha “descontraído-chique”. Em compromissos profissionais, por exemplo, ela sempre aposta em produções fofas, compostas saias fluidas, vestidos rodados e tons claros, mas sem abrir mão de um toque sexy e inesperado, como transparências e decotes. E para o dia a dia, ainda bem, a estrela segue a mesma lógica, looks bonitinhos, fáceis de se inspirar, mas com aquela boa bossa.

E, na última terça-feira (23), prestes a embarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio, ela surgiu com um desses “lookinhos” que ela tanto gosta e arrasa. O combo da calça skinny, blusa branca com mangas amplas numa modelagem meio anos 1970, e sapatilha é confortável, lindinho e, óbvio, perfeito para fazer a ponte aérea e ser fotografada por um papparazzi .

Brincadeiras à parte, o toque especial do look ficou por conta da bolsa transversal, hit nas últimas temporadas de moda e, sem dúvida, uma das melhores invenções de todos os tempos: é linda, funcional, e cabe quase tudo.

