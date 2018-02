Existe uma fila de espera de 600 pessoas por esta camiseta básica

O capitalismo é uma coisa muito doida, não é mesmo? Faz a gente desejar coisas que a gente realmente não precisa e, sim, ele atacou novamente. De acordo com a Refinery29, existe uma lista de espera de cerca de 600 pessoas loucas para colocar as mãos nesta camiseta branca básica.

Mas, assim, o que ela tem de tão especial? Hum, em primeiro lugar, ela foi criada pela ultracool AYR, marca de NY toda comandada por mulheres e calcada na filosofia do slow fashion: peças feitas artesanalmente e, como o próprio nome diz, produzidas devagar, sem pressa. A ideia da grife é trazer para a consumidora roupas básicas, feitas com materiais ótimos e preço em conta. Obviamente, elas caíram no gosto das millennials e tudo o elas fazem vende feito água.

Segundo a marca, elas demoraram quase um ano para desenvolver essa camiseta, para que ela ficasse perfeita. Parece, valeu a pena porque a peça, feita em algodão peruano, ainda não foi nem lançada (ela poderá ser encontrada nas lojas da marca a partir do dia 26 de fevereiro) e já tem toda essa lista de pessoas interessadas nela.

Curtiu? Ela custa cerca de 65 dólares (algo em torno de 211 reais) e, caso você tenha interesse em entrar nessa “fila” online gigante, é só cadastrar seu email no site da grife.