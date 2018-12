Cardi B se superou e usou o tênis mais bizarro (e divertido) de todos

Uma coisa é certa: quando você acha que a moda chegou no limite das criações bizarras, ela vai lá e nos mostra que é sempre possível criar alguma coisa ainda mais doida e impensável. E se existe alguém no mundo perfeita para ser uma cobaia fashion, essa pessoa é a rapper (e pessoa mais legal do Instagram) Cardi B.

Porque, como ela já dizia na música, além de gostar de receber mensagens dos exes quando eles querem voltar, ela gosta daqueles [saltos] Balenciaga que parecem meias, ou seja: ela curte uma loucurinha. A última foi “testar” o novo sapato da grife italiana Dsquared2.

A peça, uma mistura dos chunky sneakers, aqueles tênis com cara de que só o seu pai usaria, com ankle boots, na real, não tem como ser muito descrita, é melhor apenas olhar, sentir e tirar suas próprias conclusões…

Chamado de Giant Heeled Ankle Boot, o híbrido de tênis e bota ainda não está nas lojas e começa apenas a ser vendido no ano que vem. E ele também poderá ser encontrado na versão vermelho, amarelo, azul e verde (ainda mais legal).

E aí, usaria? Mas, para ser sincero, o tal calçado até fez sentido e a rapper conseguiu “segurá-lo” como uma profissional. O conjuntinho esportivo laranja da designer Shane Justin também deu aquela ajudada para tornar a produção toda cool, toda fashionista.