Carla Salle está muito Carrie Bradshaw nesse look saia + camiseta

Carrie Bradshaw, a blogueirinha original, era uma máquina de tendências e, no final dos anos 1990 e início da década de 2000, tudo o que a personagem de Sarah Jessica Parker usava, se tornava desejo imediato. Mérito, óbvio, do olho especial de Patricia Field, a incrível figurinista de “Sex and the City”.

E, olha só, tanto depois, a influência da jornalista com o melhor guarda-roupa de todos (sorry, Andrea Sachs) continua vivíssima.

Uma das marcas registradas de Carrie, por exemplo, o combo camiseta + saia (que ela já usava na abertura da série!!!), nos últimos tempos, ganhou novamente o coração e, obviamente, o closet das fashionistas, principalmente das brasileiras. Queridinha do street style, a combinação foi a eleita, recentemente, de Alice Wegmann e Monique Alfradique. E, se duas vezes é coincidência, a terceira é, certamente, tendência!