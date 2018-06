A personagem Catarina, interpretada por Bruna Marquezine em “Deus Salve o Rei”, vai se casar pela segunda vez na novela. Na primeira ocasião o matrimônio foi com Rodolfo (Johnny Massaro), e garantiu a ela o título de rainha de Montemor.

Agora a história é outra, a trama está cada vez mais próxima do final e a vilã finalmente vai dizer “sim” para Afonso (Romulo Estrela) que, segundo a própria Bruna contou ao Gshow, sempre foi seu verdadeiro amor.

E, se o primeiro vestido de noiva foi confeccionado em tons sóbrios, usando veludo verde-água e prateado, a paleta de Catarina, dessa vez, é bem mais viva: o novo modelito mistura um tom de vermelho aceso com muitos bordados e aplicações em dourado.

Espia só:

–

Mariana Sued, nome responsável pelo figurino da história, desenvolveu um vestido longo riquíssimo em detalhes, mas mais uma vez optou pelo decote em V e a gola alta, algumas das marcas registradas dos looks de Bruna para a novela.

A peça tem, ainda, mangas tipo 3/4, que ficam “caídas” e dão todo um movimento a mais à produção. O destaque, como já dissemos, fica por conta das aplicações bordadas nos ombros, nas costas e nas laterais do corpete.

–

Acessórios mil também foram usados como complemento – em especial, o colarzão colocado por cima da gola, que muito lembra uma cobra dando uma voltinha no pescoço de Catarina, além de pulseiras bem grossas e um cinto fininho, tudo em dourado. Já o buquê foi mais básico, com as tradicionais flores brancas – talvez para compensar o excesso de penduricalhos no restante do visual.

Ah! A gente amou o penteado da noivinha medieval: uma longa trança de raiz enfeitada com correntes, do meio da cabeça até o útimo fiozinho da ponta.

Confira:

–

O capítulo está previsto para ir ao ar neste sábado (22), a partir das 19h.