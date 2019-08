Cate Blanchett vestiu 6 looks diferentes no mesmo dia e acertou em todos

A atriz Cate Blanchett lotou a agenda de compromissos na última segunda-feira (12), quando desembarcou na cidade de Nova York para divulgar seu mais novo filme, “Cadê você, Bernadette?”, com estreia prevista para esta semana e no qual ela interpreta uma arquiteta que some sem deixar nenhuma pista.

Cate, ícone fashion e especialista em misturar peças de alfaiataria masculina com elementos delicados, aproveitou o dia cheio para, entre um tapete vermelho e gravações de entrevistas para programas de TV, desfilar um total de SEIS looks chiquérrimos e diferentes entre si, em aproximadamente 24 horas.

Cada uma das produções foi muito bem pensada pela stylist Elizabeth Stewart, e acabou funcionando como um prato cheio de inspirações e referências para quem curte combinações clássicas com um toque de modernidade.

O primeiro look escolhido por Cate, flagrado logo que ela chegou aos estúdios do programa “The Today Show”, foi um conjunto rosa-chiclete, composto por terninho de botões e saia mídi plissada, tudo da marca Akris.

–

Óculos de sol grandões, também em cor-de-rosa, e uma máxi bolsa azul (sua companheira fiel durante a viagem), completaram o look, além dos tênis brancos sem cadarços, ótima pedida para balancear a formalidade do conjuntinho.

–

Na sequência, a escolha foi um vestido cinza muito bem cortado, da The Row, que contava com decote em V, mangas curtas e saia assimétrica, deixando as sapatilhas de verniz, da Salvador, em evidência.

A mesma bolsa azul do visual anterior também estava aqui, enquanto os óculos foram trocados por um modelo de tom mais neutro.

Pausa nas saias e vestidos para o look de número três, também da The Row e um dos mais elegantes do dia. Em uma paleta composta por beges e caramelos, o visual se destacava pela blusa estampada de gola alta, com recortes nas mangas fluidas, levemente amplas.

Para combinar, calça em alfaiataria com cinto fininho e estrategicamente mais comprido, escarpins pretos e mais um modelo diferentão de óculos de sol – dessa vez, dourado.

–

–

Leia Mais: A saia de arco-íris da Cate Blanchett iluminou o red carpet de Cannes

Reaproveitando as calças com cinto e os sapatos Sergio Rossi, Cate recriou a produção acima ao trocar a camisa com estampa por uma mais tradicional, em bege e toda fechada, e adicionar um blazer por cima de tudo.

–

E olhem a bolsona lá, de novo!

Com o dia de compromissos (quase) chegando ao fim, Cate investiu, para uma gravação no programa “The Late Show with Stephen Colbert”, em mais um combo da The Row, com camisa amarela de corte quase igualzinho ao da estampada, que mostramos anteriormente, não fosse pelo detalhe plissado no busto.

–

Dessa vez, calças pretas em alfaiataria, é claro, clutch de mesmo tom e os escarpins já usados finalizaram a proposta, que também contava com brincos penduradinhos e óculos de sol.

–

Cate, que não é boba nem nada, deixou o melhor para o final, ao marcar presença na première do longa. Lá ela vestiu um terninho preto Alexander McQueen que ganhava destaque (e ficava interessante que só) por conta das mangas robustas e estruturadas, em cetim azul-elétrico.

Para Elizabeth Stewart, a combinação tinha uma vibe meio David Bowie versão 2019.

Concorda?

Os escarpins pretos permaneceram com ela, assim como a clutch, da marca Valextra. O cabelo, em um coque torcidinho com franja caída, foi o truque de beleza perfeito.

–

A gente quer ser igual chique assim, igual à Cate, quando crescer!