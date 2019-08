Céline Dion foi mais uma a apostar na estampa hit do verão internacional

Sucesso nos anos 60 e 70, a estampa tie-dye voltou com força e é hit absoluto no verão internacional, como já falamos algumas vezes. A técnica psicodélica de tingimento está por toda parte lá fora: Gigi Hadid combinou a camiseta tie-dye com a polêmica calça cargo, enquanto Irina Shayk optou por desfilar com um look de t-shirt colorida + short branco, além de coordenar o visual com o da filha.

Para além dos looks do dia das famosas, o tie-dye está igualmente bombando em coleções de marcas diversas, de Adidas, que lançou um modelo de tênis todo trabalhado na tendência, à Prada, em seu desfile mais recente.

Pois saiba que agora o time de celebridades que investiram na padronagem ganhou mais uma adepta de peso. Céline Dion deu uma cara nova à estampa, e surgiu todinha trabalhada nela. Mas como quase tudo que a cantora usa ganha ares fashionistas, vale dizer que o look tie-dye vestido por Céline é menos colorido, mais chique, e ótima referência para quem quer arriscar na trend sem ousar tanto assim.

Leia Mais: Cate Blanchett vestiu 6 looks diferentes no mesmo dia e acertou em todos

A chave da produção é um conjuntino tie-dye de jaqueta e calça, em tons de branco e marinho, da britânica Stella McCartney. Com styling de Sydney Lopez, Céline coordenou o look com óculos de sol grandões, um top branco e sandálias de tiras no mesmo tom, assinadas pela Gianvito Rossi.

Chique!