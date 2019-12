Charlize Theron já usou o look mais chique deste Natal 2019

Ho ho ho! Ah, nada como o espírito natalino! Charlize Theron está a todo vapor promovendo o filme “O Escândalo”, que infelizmente só deve chegar ao Brasil no final de janeiro.

Com chances reais de receber uma indicação ao Oscar de “Melhor Atriz”, a artista, nas últimas semanas, tem se dividido entre aparições em talk shows e tapetes vermelhos.

A produção mais interessante usada por ela, no entanto, aconteceu na última terça-feira (17) enquanto andava pelas ruas de Nova York. O melhor? O look tinha uma vibe apropriadíssima para o Natal – e para o quase-inverno no Hemisfério Norte.

Para o “street style”, a estrela apostou em jaqueta quentinha + calças com padronagem xadrez verde e vermelha da Christian Dior + botas fabulosas também da Dior.

Chique e natalina!