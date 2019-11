Chique sem esforço, Zendaya mostrou como é o novo vestido preto

–

Verdadeira definição de fashionista, Zendaya é conhecida por aparecer (e segurar!) as criações mais malucas dos estilistas. Para o People’s Choice Awards 2019, premiação que aconteceu no último domingo (10), na Califórnia, no entanto, ela resolveu apostar na velha máxima “menos é mais” e, obviamente, o resultado foi deslumbrante.

Vencedora nas categorias de Melhor Atriz de Série Dramática, por “Euphoria”, e Melhor Atriz de Cinema, por “Homem-Aranha: De Volta pra Casa”, a estrela escolheu um vestido preto nada básico do designer australiano Christopher Esber.

–

–

–

–

Com um ombro só e silhueta “casulo”, o destaque da peça ficava por conta dos vários recortes no abdômen (uma tendência vista recentemente em Dua Lipa e Cara Delevingne) adornados com pequenos cristais. Sexy de uma forma nada óbvia!

Para finalizar, escarpim também em tom preto Christian Louboutin e joias Nadine Jewellery. O cabelo contou com um clássico coque alto, pele “de bonita”, e um batom laranjão dando um toque ainda mais moderno para a produção. O styling foi assinado por Law Roach.