Chiquíssima, Fátima Bernardes surgiu perfeita com “vestido emoji”

Fátima Bernardes tem algo que muitas pessoas não conseguem desenvolver durante toda uma vida: quando o assunto é moda, ela sabe quem é, do que gosta e, principalmente, quais as peças mais fotogênicas e que atuam como espécie de aliadas para ela. A apresentadora dá preferência aos vestidos acinturados, comprimentos mídi e cores mais sóbrias, como o preto.

No “Encontro” da última quarta-feira (09), não foi diferente, lá estava ela com mais uma peça acinturada, comprimento mídi e em um tom básico, mas, desta vez, ela trouxe uma novidade que fez toda a diferença para o resultado final.

Com um decote meio ciganinha, a peça tinha uma barra assimétrica que em muito lembrava a emoji dançarina – esse detalhe foi o que fez o look se sobressair e ter mais personalidade. Sandálias caramelo e acessórios dourados complementaram perfeitamente a produção.

Fátima sabe, sim, do que gosta, mas isso não significa que, às vezes, ela traga algumas surpresinhas no lookinho do dia,