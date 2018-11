Chiquíssima! Isabella Santoni arrasa com sutiã à mostra no look do dia

E não é que a tendência da lingerie no look do dia continua firme e forte entre as famosas? A atriz Isabella Santoni já é mestre nessa trend e, na última quinta-feira (08), simplesmente arrasou ao misturar um sutiã push-up, aquele modelo que levanta e deixa os seios mais próximos, com uma bela produção de alfaiataria.

Para um evento da marca italiana Intimissimi, em São Paulo, com ajuda do stylist Rafael Menezes, a atriz investiu em um look total white e o que poderia ficar um tanto careta, por causa da calça e do blazer, ganhou uma bossa por causa da lingerie e da modelagem mais justinha, bem próxima ao corpo, do terno.

Os únicos pontos de cor na produção foram o colar e o anel e a clutch basiquinha em tom alaranjado.

Nossa única crítica é que a beleza podia ter mais cor, o minimalismo no make também é uma tendência, mas um batom vermelho, por exemplo, teria valorizado ainda mais o look.