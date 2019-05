Chiquíssima, Isis Valverde arrasou no look do Festival de Cannes 2019

Para o tapete vermelho do Festival de Cannes, um dos eventos mais importantes do cinema mundial localizado na ridiculamente chique Riviera Francesa, é hora de tirar o vestido mais glamouroso (ou pedir emprestado para as grifes) do armário. É tudo sobre volume, brilhos, lantejoulas e drama, MUITO drama! Pela primeira vez cruzando o red carpet do evento, Isis Valverde caprichou e seguiu à risca esse dress code não-oficial, mas com uma interpretação um pouco mais discreta.

Uma das convidadas da premiére do filme francês “Les Misérables”, do diretor estreante Ladj Ly, ela contou com a ajuda da stylist Flavia Lafer e apostou em um vestido-coluna da Azzaro. Na cor branca, a peça tinha uma vibe ~Deusa Grega~ e decotes poderosos no torso e nas costas. Destaque para os detalhes metalizados e pelo ear cuff chiquíssimo e cravejado de diamantes da Messika, marca que convidou a brasileira para a festa.

Já a beleza seguiu a mesma linha da Selena Gomez, que também escolheu o branco para o debut dela no festival. Para o rosto, ela optou por uma “maquiagem de bonita” composta por batonzão vermelho alaranjado e pele cheia de viço.

Os cabelos foram presos hermeticamente em um coque para deixar a beleza natural da atriz fazer o resto do trabalho.