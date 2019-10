O pré-casamento, bastante comum em outros países, chegou para ficar na cultura brasileira e, assim como o grande dia, exige preparação e, obviamente, looks para lá de especiais. A noiva Thaila Ayala que o diga!

Leia Mais: Zoë Kravitz usou o look noiva mais ousado de todos em jantar pré-casamento

A atriz, que sobe ao altar ao lado de Renato Góes neste sábado (5), no Recife, publicou no Instagram recentemente o vestido usado por ela na pré-cerimônia.

Do tipo trench coat, a peça, assinada pela Ralph Lauren, era toda minimalista/ fashionista, tipo o estilo da artista mesmo.

Com a presença de várias famosas, como Fiorella Mattheis e Sophie Charlotte, que serão as madrinhas, a celebração vai acontecer na Igreja do Carmo, em Olinda, e, de lá, os convidados serão recebidos em uma festona no histórico Instituto Ricardo Brenand, conhecido como Castelo de Brennand.

Vai ser chiquíssimo!