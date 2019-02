Christian Louboutin lança coleção de sapatos com cinco tons de nude

“The Nudes” traz sapatos em cinco tons de nude

Foto: Divulgação

O sapato nude é um verdadeiro curinga do guarda-roupa: arremate certeiro, é capaz de alongar a silhueta como nenhum outro. Porém, a busca pelo nude perfeito, aquele que “desaparece” nas pernas, nunca foi fácil. Mas a nova coleção de sapatos de Christian Louboutin, designer queridinho do tapete vermelho, promete acabar com esse problema. “The Nudes” é composta por sapatos icônicos da marca, em cinco tons de nude, que variam entre o blush claro e o castanho.

A linha inclui, entre outras opções, os escarpins Batignolles e Fifi e os modelos peep toe Vendome e Flo. Boa notícia: a coleção, principal lançamento da marca neste ano, fará parte da linha fixa da label. Para não haver dúvidas na escolha, o aplicativo “Louboutin shades”, disponível na App Store, encontra o tom de nude ideal para cada tom de pele.

A vitrine da loja de Christian Louboutin em São Paulo já exibe a nova coleção

Foto: Divulgação

“The Nudes” está disponível exclusivamente nas butiques Christian Louboutin em todo o mundo – a loja do designer no shopping Iguatemi, em São Paulo, está inclusa! – e em alguns e-commerces regionais da marca. Vai investir?