Coincidência fashion: Bruna Marquezine e Cleo usam mesmo look

Coincidência fashion no finzinho do ano! As atrizes Bruna Marquezine e Cleo usaram o mesmo lookinho, todo branco – a primeira para uma festona em Noronha, a segunda para passar a virada de ano. O modelo, feito de tricô e todo vazado, dando efeito de transparência, foi o eleito das duas.

–

O vestido, que é da grife BoBô, pode ser utilizado de diversas formas, de acordo com a intenção de quem vesta. Bruna, por exemplo, combinou a peça vazada com um biquíni também branco – superadequado, já que a festa era a beira-mar. Já Cleo optou por um body branco, diminuindo o efeito transparente.

Gostou do look? Pois saiba que a peça está à venda na loja online da BoBô, por R$ 2698. Cabe no seu bolso?

Mas este não foi o look de Ano Novo Marquezine, que escolheu um vestido sexy e mais esvoaçante, assinado pela estilista Helô Rocha para o Atelier Le Lis. “Vestido de fadinha cigana sensata delicada porém sensuelen”, definiu Marquezine em seu post no Instagram.

Lindo também, não é?