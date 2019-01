Coloridos, os novos tênis da Vans são ~polêmicos~ e muito fofuxos

2019 mal começou e a Vans já está preparadíssima para coletar todo o dinheiro presente na nossa carteira. O primeiro lançamento babadeiro deles do ano chegou na última terça-feira, dia 15, e, com certeza, vai agradar e muito as modernas, fãs de acessórios coloridos.

Chamada de “Patchwork”, a coleção, como o nome sugere, é toda baseada naquela popular técnica de juntar retalhos de diferentes tecidos. Com uma fortíssima influência setentista, os tênis passeiam pelos tons vermelhos, amarelos, laranjas e verdes, entre outros.

–

Por causa da construção, às vezes, até parece que cada par é completamente diferente do outro, seguindo uma tendência ~polêmica~ que se intensificou no ano passado de andar por aí com um “pé de cada cor”. Foram feitos em lona, couro liso e suede. Definitivamente são perfeitos para quem não está a fim de sair por sem ser notada.

–

São atualizações de três das mais famosas silhuetas da marca: Era, Classic Slip-On e Sk8-Hi – os preços estão entre 65 e 75 dólares. Infelizmente, todos os produtos já estão esgotados.