Nada de skinny, o jeans do momento tem lavagem vintage, cintura alta e é todo destruidinho. Favorito de famosas internacionais como Kendall Jenner, Bella e Gigi Hadid, ela também é queridinho da fashionista brasileira Sasha Meneghel.

De férias no país, já que estuda moda em NY, a filha da Xuxa aproveitou a folguinha para dar um pulo, nesta terça-feira (10), em um shopping, no Rio, e mostrou como montar um look do dia chique e sem esforço.

Para o passeio, ela, sempre antenada nas tendências, escolheu coordenar a calça com um tricô em tom preto, tênis Superga (favorito da Emma Watson!) plataforma na mesma cor e tudo arrematado com um cintão oitentista – que também promete aparecer, em breve, em tudo quanto é lugar.

Street style esperto e pronto para servir de inspiração.