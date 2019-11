Com cabelo natural, Jennifer Aniston ousa mais uma vez ao usar… estampa

Ela está toda saidinha! Nesta semana promovendo “The Morning Show”, Jennifer Aniston resolveu fazer algo diferente e apareceu, em clique raro e pela primeira vez em anos, com o cabelo dela natural, bem mais ondulado do que os fios chapados que caracterizaram a persona pública dela.

Pois, na última quinta-feira (7), ela não só deixou a juba naturalzona de novo como resolveu colocar uma pitada de pimenta no look do dia!

Antes de mais nada, um pouco de contexto! Para quem acompanha o estilo das celebridades, é sabido: só existe uma cor no guarda-roupa de Jen e ela se chama preto – a mulher até parece uma editora de moda. É uma coisa meio Mônica (e não é a Geller, é a dos gibis mesmo!) porque, desde a época de “Friends”, os tons escuros são o uniforme dela, seja no street style, seja no tapete vermelho. No máximo, ela aposta ocasionalmente em um branco ou dourado… Estampa? Nem pensar! Tudo muito básico, muito minimalista!

Por isso, é uma surpresa que, durante a premiação “Patron of the Artists Awards”, ela tenha escolhido mudar um pouco de rota e surgiu com um belo vestido vintage John Galliano com babados (!!!) e, pasme, estampado!!!

–

–

–

Claro, a peça ainda era preta e branca, mas, pense, ela tem um carro estampado no estômago dela! É uma mudança e tanto, vai! Além disso, ela está mais gata do que nunca!