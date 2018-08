No “Encontro”, Fátima Bernardes tem um estilo muito bem definido e clássico, às vezes rolam algumas tendências e ousadias, mas normalmente ela dá preferência aos vestidos de comprimento médio, acinturados e quase sempre em tons neutros (preto, por exemplo, é uma das cores queridinhas dela). É o que ela gosta e, principalmente, o que funciona para ela – não tem o que discutir com isso.

Já no street style, apesar de também demonstrar um certo padrão, a apresentadora coloca o conforto em primeiro lugar. Prova disso, é o look todo despojado, ~mãe ocupada que precisa dar uma passadinha no shopping~ usado por ela na última quinta-feira (30), no Rio, para um dia de compras.

Como sempre, nada de muitas invenções: ela escolheu uma calça jeans reta – favorita dela! – com uma lavagem meio anos 2000, blusa branca com modelagem quase de bata e brincos na mesma cor. Nos pés, as boas e velhas rasteirinhas.

Uma produção sem afetação, funcional e montada com peças-chave. E o resultado compensa, aquele chique sem esforço, sabe? Mais carioca impossível e a cara dela.