Com calça skinny, Kate Middleton monta look belo (e repetido)

Ser princesa (no caso, ela é uma duquesa) é, sim, usar roupas fabulosas e frequentar festas cheias de luxo, mas é, também, “servir” o povo britânico e eventualmente brincar de esconde-esconde com algumas crianças. Nesta quarta-feira (28), Kate Middleton fez uma visita aos escoteiros, em Essex, e aproveitou o compromisso para um pequeno joguinho com alguns integrantes do movimento juvenil.

E nada de vestidos, chapéus e fru-frus, experiente, ela já veio com a roupa certa e mais despojada do que nunca. O combo de sucesso era composto por jaqueta khaki Barbour – que ela já havia usado antes – , blusa de lã vermelha J.Crew, calça skinny preta e coturnos de suede favoritos dela, da Chloe. O lenço no pescoço tinha o famoso nó da amizade dos escoteiros.

As calças mais justas, apesar de ainda um sucesso, não aparecem mais com tanta frequência nos principais desfiles de moda, deram lugar para versões mais amplas e baggy, mas elas seguem como as queridinhas da duquesa.

E quer saber? Essa é a melhor qualidade do estilo dela! Ela não se rende à tendência do momento, ela sabe do que gosta, do que funciona para ela e se mantém fiel a esse estilo, seja com um look mais esporte, seja com uma produção para encontrar a Rainha Elizabeth II.